محافظ سوهاج: تطوير «الرنين المغناطيسي» في المستشفى العام بتكلفة 4 ملايين جنيه

قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الخميس، إنه تم تطوير وحدة الرنين المغناطيسي بمستشفى سوهاج العام بتكلفة 4 ملايين و700 ألف جنيه، بالإضافة إلى تطوير واستحداث مجموعة من الوحدات والأقسام داخل المستشفى وتجهيزها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمنظومة الصحية، وتقديم أعلى مستوى من الخدمة الطبية للمواطنين.

وأكد «عبد المنعم»، أن المحافظة لا تألو جهدا في سبيل دعم المنظومة الصحية، وتذليل جميع العقبات، والعمل على الاستغلال الأمثل لجميع الأجهزة الطبية المتاحة، وتقديم مستوى عالي من الخدمات الطبية والعلاجية لجميع المواطنين على أرض المحافظة.

ومن جانبه، أكد الدكتور جمال قريشي، القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه بالفعل تم تشغيل وحدة الرنين المغناطيسي بمستشفى سوهاج العام، في مطلع يناير الماضي بعد تطويرها، فتم التعاقد مع أحد الأساتذة المتخصصين بمستشفى سوهاج الجامعي للإشراف على الوحدة، في إطار التعاون بين الصحة والمستشفى الجامعي، تنفيذا لتوصيات المجلس الإقليم للصحة والسكان برئاسة محافظ الإقليم.

وأوضح الدكتور محمد عبد الرحيم، مدير مستشفى سوهاج العام، أنه تم تشغيل جميع الأقسام بعد تطويرها، وجاري استقبال المرضى من المواطنين بصفة منتظمة، مشيرا إلى تشغيل وحدة الرنين المغناطيسي المطورة، وتشغيل وحدة سموم الأطفال بقدرة استيعابية 10 أَسِرة لاستقبال حالات التسمم ولدغ العقرب على مدار 24 ساعة للأطفال حتى سن 12 عاما، وتم تشغيل وحدة جهاز «الإيكو»، الأشعة التليفزيونية للأطفال لتشخيص أمراض القلب والروماتيزم.

وأضاف أنه بدء العمل بعيادة الغدد الصماء والسكر، وتشغيل جهاز تحليل غازات الدم ودرجة تشبع الدم بالأكسجين، وتشخيص أمراض الغدة الدرقية، ونقص هرمون النمو، ذاكرا أنها العيادة الأولى من نوعها في مستشفيات وزارة الصحة على مستوى الصعيد، كما تم تطوير وتوسعة وحدة العناية المتوسطة للأطفال لتتسع إلى 7 أَسِرة، وجاري إضافة غرفة جديدة للوحدة لاستيعاب عدد أكبر من الأطفال، وتم تشغيل جهاز صنفرة الجلد والذي كان معطلا منذ 10 سنوات، وتشغيل جهاز تفتيت حصوات المسالك البولية أيضا، وجاري تركيب جهاز التحاليل الطبية الخاص بإنزيمات القلب «فيداس»، وجاري العمل على افتتاح عيادة جراحة المخ والأعصاب يومين أسبوعيا خلال شهر مارس المقبل.