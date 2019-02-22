ارتفعت أسعار المستهلكين في اليابان بنسبة 8ر0% في يناير، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وسط ارتفاع أسعار الطاقة، حسبما أعلنت الحكومة اليوم الجمعة.

ومثلت هذه القراءة زيادة للشهر الخامس والعشرين على التوالي، وفقا لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، إلا أنها ما زالت بعيدة عن هدف 2% الذي حدده بنك اليابان المركزي في أبريل 2013.

وارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 2ر7% وكذلك ارتفعت أسعار الكيروسين بنسبة 3ر6% حسب الوزارة.

واستقر مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي، الذي يستثني الأطعمة الطازجة، عند 2ر101 نقطة مئوية، مقابل أساس قدره 100 نقطة لعام 2015.

وخفض المركزي الياباني الشهر الماضي توقعاته للتضخم في العام المالي الجاري للربع الرابع على التوالي.

ويتوقع البنك المركزي أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد بنسبة 8ر0% للعام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس، بعد أن تم تعديله من نسبة زيادة متوقعة بـ 0.9% التي قُدرت في أكتوبر.

ولا يتوقع البنك أن يرتفع المعدل إلى 2% حتى في العام المالي 2020. ومن المتوقع أن يرتفع إلى 4ر1% في المئة في ذلك العام.