الولايات المتحدة تتهم نجلي «إل تشابو» بالإتجار في المخدرات

ذكرت السلطات الأمريكية أمس الخميس، أنه تم اتهام اثنين من أبناء زعيم عصابة المخدرات المكسيكي المدان خواكين جوزمان الملقب باسم "إل تشابو" بالإتجار في المخدرات.

وقالت وزارة العدل في بيان إن خواكين جوزمان لوبيز (34 عاما) وأوفيديو جوزمان لوبيز (28 عاما) اتهما بالتآمر لتوزيع كوكايين وميثامفيتامين وماريجوانا من المكسيك وغيرها من أجل توريدها إلى الولايات المتحدة في الفترة من أبريل 2008 أو نحو ذلك إلى أبريل 2018.

وأضاف البيان "لائحة الاتهام هي مجرد ادعاء، ويفترض أن المدعى عليه برئ حتى تثبت إدانته بما لا يدع مجالا للشك في محكمة".

يذكر أن الشقيقين جوزمان لوبيز، اللذان يعتقد أنهما يقيمان حاليا في المكسيك، هما ابني تاجر المخدرات المكسيكي إل تشابو، الذي يواجه السجن المؤبد بعد إدانته من قبل هيئة محلفين أمريكية الأسبوع الماضي بتهمة تهريب مخدرات إلى الولايات المتحدة على مدى عقود.

وأدين إل تشابو (61 عاما) في جميع الاتهامات الـ 10 التي وجهت إليه بعد محاكمة استغرقت ثلاثة أشهر في نيويورك.