مباحثات بين النمسا ونيبال تركز على السياسات الاقتصادية وفرص الاستثمار

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بحث كيه بي شارما أولي رئيس وزراء نيبال اليوم الجمعة مع وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل فى كاتمندو أولويات السياسة الاقتصادية في نيبال وفرص الشركات النمساوية في الاستثمار بالبلاد.

وقال بيان لوزارة الخارجية النمساوية اليوم الجمعة إن وزيرة الخارجية كنايسل حثت الحكومة في نيبال على تقديم المزيد من الحماية لحقوق المرأة.

وزارت وزيرة الخارجية النمساوية في وقت سابق حديقة الأحلام النباتية الشهيرة في نيبال، والتي تم تطويرها بدعم من صندوق التعاون التنموي مع النمسا بهدف إعادة بناء تراث نيبال الثقافي.

وتقوم وزيرة خارجية النمسا حاليا بجولة أسيوية تستمر 9 أيام بدأتها في بنجلاديش ثم نيبال ويليها بوتان والهند، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتعميق الشراكة التجارية إلى جانب توطيد العلاقات الثنائية.