الجمعة 22 فبراير 2019 12:42 ص القاهرة القاهرة 14.1°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في حملة «أبو شنب - اتنين كفاية» لتنظيم الأسرة التي أطلقتها وزارة التضامن؟
النتـائـج تصويت

الخارجية الأمريكية تمضي قدما في توصيل المساعدات إلى فنزويلا رغم معارضة مادورو

(د ب أ)
نشر فى : الجمعة 22 فبراير 2019 - 12:17 ص | آخر تحديث : الجمعة 22 فبراير 2019 - 12:17 ص

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن بلاده لن تتراجع عن خطة توصيل المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا، خلال الأسبوع الجاري، رغم معارضة الرئيس نيكولاس مادورو.

وأصبحت المساعدات جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجية السياسية للولايات المتحدة وشخصيات المعارضة الفنزويلية التي تدعمها واشنطن.

وأعلن بومبيو أن المصالح الأمنية الأمريكية أصبحت على المحك في فنزويلا، الواقعة في أمريكا اللاتينية، ووصف الوضع في فنزويلا بأنه"كارثة من صنع الإنسان في فنزويلا".

وقال بومبيو في تصريحات لقناة تلفزيون "إن.بي.سي نيوز": سنحاول في نهاية الأسبوع الجاري توصيل نحو مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية التي يقدمها الشعب الأمريكي ودافعو الضرائب بسخاء، ونأمل أن نتمكن من نقلها عبر الحدود.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك