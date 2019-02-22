لجنة تحقيق برلمانية في ألمانيا تطالب باستجواب تونسي مُرحل في قضية العمري

طالبت اللجنة البرلمانية المختصة بالتحقيق في الهجوم الإرهابي الذي نفذه التونسي أنيس العمري في برلين باستجواب أحد معارفه، الذي تم ترحيله إلى تونس عقب تنفيذ الهجوم.

وأعلنت اللجنة، اليوم الجمعة، أن غالبية الأعضاء يؤيدون هذا القرار.

ولم يتضح بعد ما إذا كان التونسي المرحل بلال ب.أ. سيجرى استجوابه في برلين أم في الخارج.

وأعلن وزير الداخلية الألمانية هورست زيهوفر، أنه سيجرى مراجعة إجراءت ترحيل بلال المثيرة للجدل.

وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية اليوم: "الوزير زيهوفر علم بالمطلب صباح اليوم"، موضحة أنه أمر بمراجعة ملابسات الترحيل، مشيرة إلى أن واقعة الترحيل حدثت في عام 2017؛ أي قبل تولي زيهوفر منصبه في ربيع عام 2018.

وكان بلال على اتصال بالعمري قبل ساعات قليلة من تنفيذ الأخير هجوم الدهس الإرهابي في إحدى أسواق عيد الميلاد ببرلين في 19 ديسمبر عام 2016.

وأودى الهجوم بحياة 12 شخصا. وعقب الهجوم فر العمري إلى إيطاليا، حيث قُتل برصاص الشرطة.

وتم ترحيل بلال في فبراير عام 2017.