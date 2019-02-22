مسئول روسي: طالبنا منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بإرسال بعثة إلى القرم

أعلن مندوب روسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ليونيد سلوتسكي، اليوم الجمعة، أن بلاده طالبت الجمعية البرلمانية التابعة للمنظمة بإرسال بعثة إلى شبه جزيرة القرم في أقرب وقت ممكن.

وقال سلوتسكي، في تصريح أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "لقد عقدنا اجتماعًا مع اللجنة الثانية للجمعية البرلمانية، وتحدثنا عن الحاجة إلى زيارة اللجنة إلى جنوب شرق أوكرانيا وشبه جزيرة القرم، حيث يمكنهم معرفة الحقائق بأنفسهم، بدلاً من الاعتماد على تقارير مبهمة من جانب وسائل الإعلام الغربية".

وأشار إلى أن هذا سيلعب دورًا مهمًا في إعداد التقرير السنوي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الذي سيُصدر في شهر يوليو القادم في لوكسمبرج.