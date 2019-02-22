وزير خارجية الفلبين يطلب من برلين إرسال سفيرها بشأن تصريحات خاصة بهتلر

دعا وزير الخارجية الفلبيني تيودورو لوكسين ألمانيا، اليوم الجمعة، إلى إرسال سفيرها إليه، وذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها الوزير بشأن مقارنة المحرقة النازية التي ارتكبها هتلر بحق اليهود وحملة الإجراءات الصارمة التي يشنها الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي ضد المخدرات غير الشرعية.

وأكد وزير الخارجية لوكسين أن وزارة الخارجية الألمانية كانت استدعت السفير الفلبيني لدى ألمانيا احتجاجا على تصريحات الوزير التي أدلى بها لشبكة "ايه ار دي" الألمانية العامة.

وقال لوكسين "حسنا, وماذا الآن؟"، وذلك في تغريدة على موقع "تويتر"، ردا على التقارير عن الاحتجاج واستدعاء ألمانيا للسفير الفلبيني.

وأضاف: "سفارة برلين تتعامل مع الأمر. قلت لهم ان يخطروا وزارة الخارجية الألمانية بإرسال السفير الألماني لي لأنني أفضل أن أنهي معاركي بنفسي بدلا من أن ينهيها غيري".

وفي حوار مع شبكة "ايه ار دي"، دعم لوكسين تعليقات سابقة للرئيس دوتيرتي تعود لعام 2016 يشبه فيها الرئيس حملة إدارته ضد المخدرات غير القانونية بمحرقة هتلر التي أودت بحياة ملايين اليهود.

وفي كلمة ألقاها بعد شهور من تولي رئاسة البلاد في عام 2016، قال دوتيرتي /73 عاما/ إنه سيكون "سعيدا بذبح" ثلاثة ملايين مدمن كما قتل هتلر اليهود.

واعتذر دوتيرتي عن تصريحه بعد حالة من الغضب العام، ثم تجاوزت الدولتان المسألة. وفي أغسطس 2018، أصبح دوتيرتي أول رئيس للفلبين يزور إسرائيل بدعوة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.