مقتل سيدة وإصابة 12 آخرين في اشتباك مع قوات الأمن الفنزويلية على الحدود مع البرازيل

قُتِلَت سيدة فيما أُصيب 12 آخرون خلال اشتباك مع قوات الأمن الفنزويلية بمنطقة حدودية مع البرازيل.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن عمدة إقليم "جران سابانا" بجنوب شرقي فنزويلا، إميليو جونزاليز، قوله "أطلق جنود الحرس الوطني والجيش الفنزويلي الذين ينقلون دبابات إلى المنطقة الحدودية رصاص مطاطي وغاز مسيل للدموع خلال الاشتباك الذي اندلع مع أفراد من جماعة بيمون العرقية".

وأشارت الشبكة الأمريكة إلى أن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، كان قد أمر أمس بإغلاق حدود بلاده بعدما وضعت المعارضة خططًا تهدف إلى إدخال المساعدات الإنسانية المقدمة من البرازيل ودولتين أخرتين مجاورتين إلى فنزويلا غدًا السبت.

تجدر الإشارة إلى أن فنزويلا تشهد اضطرابا سياسيا متزايدا بعدما أعلن زعيم المعارضة خوان جوايدو، في 23 من شهر يناير الماضي، نفسه رئيسا مؤقتاً للبلاد.

وأعلنت دول عديدة من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بجوايدو رئيسا لفنزويلا، فيما انتقد مادورو هذه الخطوة واصفا إياها بانقلاب دبرته واشنطن وأعلن قطع العلاقات الدبلوماسية معها.