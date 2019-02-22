تقارير: ظهور شخصين متنكرين في هيئة «كيم وترامب» في هانوي قبل القمة المرتقبة

ذكرت وسائل إعلام محلية، أن رجلين متنكرين في هيئة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ظهرا في منطقة وسط مدينة هانوي، عاصمة فيتنام، قبل أيام من قمة مرتقبة بين الزعيمين.

وأظهرت صور، نشرها موقع "زينج دوت كوم" المحلي الالكتروني، الرجلين، بتسريحتي الشعر المميزتين لكيم وترامب، وهما يتصافحان أمام دار أوبرا هانوي، في مراسم دبلوماسية وهمية.

وذكر الموقع الإخباري أن الرجلين حاولا دخول فندق قريب، ولكن طُلب إليهما المغادرة نظرا لعدم وجود حجز مسبق.

وأكد موقع "في.إن.إكسبرس" الإخباري، أن الاثنين شوهدا لاحقا بالقرب من ضريح في مدينة هو شي منه، وكان يرافقهما خمسة حراس شخصيين يرتدون سترات سوداء، تم تأجيرهما من أجل تلك المزحة.

ويدعى صاحب شخصية كيم هوارد إكس، وهو كاتب ساخر، يقيم في هونج كونج، ومعروف أنه ظهر في نفس هيئة كيم على هامش الأحداث الدولية الرئيسية، مثل أولمبياد بيونج تشانج الشتوية لعام 2018 وكأس العالم لعام 2018 .

وخلال القمة السابقة بين ترامب وكيم في سنغافورة، قال إكس على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بأنه تم اعتقاله، أثناء دخوله البلاد وحذره مسؤولو الهجرة بالابتعاد عن القمة.

وذكرت صحيفة "توي تري" أن صاحب شخصية ترامب، كندي /30 عاما/ يدعى روسيل وايت.

ومن المقرر أن يعقد ترامب وكيم قمة ثانية في هانوي يومي 27 و28 فبراير، حيث من المتوقع أن يتفاوضا بشأن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.