وزيرا خارجية روسيا وقبرص يبحثان التطورات في منطقة شرق البحر المتوسط

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يجري وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، محادثات مع نظيره القبرصي، نيكوس خريستودوليدس، حول المشكلة القبرصية والعلاقات الثنائية، كما ستتم مناقشة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وموسكو، بجانب التطورات في منطقة شرق البحر المتوسط.