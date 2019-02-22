قمة الفاتيكان بشأن الاعتداء على الأطفال تتواصل لليوم الثاني

يواصل البابا فرنسيس، اليوم الجمعة، قيادته لقمة الفاتيكان بشأن منع رجال الدين من الاعتداء على الأطفال، والتي يشارك فيها حوالى 190 شخصية كاثوليكية رفيعة المستوى.

وسيُعقد اليوم الثاني من القمة التي تستمر أربعة أيام بالتزامن مع تقديم أطروحات وجلسات أسئلة وأجوبة والاستماع إلى شهادات ضحايا الاعتداء الجنسي التي ارتكبها أعضاء الكنيسة.

وفي اليوم الافتتاحي لأعمال القمة، قدم البابا فرنسيس خطة من 21 نقطة لمكافحة الاعتداء الجنسي في الكنيسة شملت تبسيط إجراءات الإبلاغ للضحايا وإشراك الخبراء غير الدينيين في التحقيقات الداخلية للكنائس.