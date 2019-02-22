وفاة 17 من عمال مزارع الشاي في الهند بعد احتساء شراب مسمم

أعلن مسؤولون في الهند اليوم الجمعة وفاة 17،على الأقل، من عمال مزارع الشاي بعد احتساء شراب مسكر مسمم بولاية آسام، بشمال شرق البلاد .

وقال رئيس الشرطة الإقليمية بوشبراج سينج إن الضحايا تناولوا الشراب المسكر في مزرعة الشاي بمقاطعة جولاجات في الولاية مساء أمس الخميس.

وذكر كبير مسؤولي المقاطعة ديرين هازاركا: "الضحايا 12 امرأة وخمسة رجال. ويبدو أن الكحول السام يحتوي على ميثانول، وهو مادة مميتة في حال تناوله بكميات كبيرة".

وقالت الشرطة إن أربعة من بين 18 آخرين نقلوا إلى المستشفى في "حالة خطيرة"، وإن حصيلة الوفيات مرشحة للزيادة.

وتزدهر صناعة الشراب غير القانوني في الهند لأنه أرخص بكثير من الكحول المنتج تجاريا. وغالبا ما يحتوي الشراب غير القانوني على مستويات عالية من الميثانول، وهي مادة كيميائية سامة تستخدم في المواد المانعة للتجميد.

وتنفذ السلطات مداهمات على عدة مواقع في المنطقة لتحديد أين جرى إنتاج الشراب المسكر وكيف تم توزيعه.

وتحدث حالات وفاة كثيرة جراء استهلاك مثل هذا الشراب في الهند. وكان أكثر من مئة شخص لقوا حتفهم قبل أقل من أسبوعين في ولاية أوتار براديش، شمالي البلاد، بعدما احتسوا شرابا مسمما.