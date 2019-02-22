وافقت شركة سابوتو، وهي أكبر شركة للألبان في كندا، على الاستحواذ على شركة "ديري كريست جروب" البريطانية مقابل 975 مليون جنيه استرليني (3ر1 مليار دولار) ، مما يسمح لها بموطئ قدم في أوروبا، بعد شهور من استحواذها على أكبر شركة ألبان في استراليا.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن سابوتو ستدفع 620 بنس للسهم نقدا مقابل الاستحواذ على "ديري كريست جروب" التي تنتج جبن "كاثيدرال سيتي"، بزيادة نسبتها 12 بالمئة عن سعر السهم في ختام تعاملات بورصة لندن أمس الخميس.

وتم الإعلان عن الصفقة بعد الزيادة التي سجلها سهم "ديري كريست" على مدار خمسة أيام في البورصة والتي أدت إلى ارتفاع قيمته بنسبة 17 بالمئة.

وبلغت قيمة سهم ديري كريست في ختام التعاملات أمس الخميس 555 بنس مقابل 20ر474 بنس في ختام التعاملات يوم 14 فبراير الجاري، وبلغت قيمة أسهم الشركة التي تم تداولها 4ر2 مليون سهم مقابل 358 ألف سهم في المتوسط قبل ثلاثة أشهر.

وارتفعت قيمة سهم ديري كريست اليوم الجمعة بنسبة 13 بالمئة إلى 50ر627 بنس.

وتأتي صفقة الاستحواذ على ديري كريست بعد دخول الشركة الكندية الأسواق الأسيوية عن طريق شراء شركة "موراي جولبرن" الأسترالية نظير مليار دولار العام الماضي، كما استحوذت كامل شركة "وارن أمبول تشيز أند باتر فاكتوري" قبل عام، حيث تراهن على ارتفاع معدلات استهلاك الألبان في المنطقة لدفع عجلة النمو بالشركة.