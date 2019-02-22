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استطلاع: الكنديون قلقون من تأثير حكومات أجنبية في الإنتخابات الفيدرالية

أوتاوا - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 22 فبراير 2019 - 9:30 م | آخر تحديث : الجمعة 22 فبراير 2019 - 9:30 م

كشف استطلاع للرأي، اليوم الجمعة، عن أن غالبية الكنديين يعتقدون أن الحكومات الأجنبية، ومن بينها تلك الأكثر قربًا من كندا وحلفاءها، ستحاول التأثير على الانتخابات الفيدرالية التي ستعقد في شهر أكتوبر القادم.

وتظهر استطلاعات الرأي الجديدة التي أجرتها مؤسسة "أباكوس داتا" لصالح صحيفة "ذي ستار الكندية" أن 60% من الكنديين يعتقدون أنه من المرجح أن تحاول الحكومات الأجنبية التأثير على نتائج الانتخابات العامة في أكتوبر.

وقال معظم الذين شاركوا في الاستطلاع ( 69%) أن الولايات المتحدة ستحاول التأثير في الانتخابات، وهو نفس الوضع من الصين أيضا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أباكوس ديفيد كوليتو، إن الكنديين يدركون أن الولايات المتحدة لديها الكثير من الاهتمام بالشؤون الكندية مثل بكين.

وأضاف "أن لدى الولايات المتحدة مصلحة في التأكد من أن حكومتنا تنسجم عن كثب مع شريكنا التجاري الأول وشريكنا الأمني ، لكنني أعتقد (الكنديون) أيضًا يدركون أن القوى العالمية الأخرى تتطلع أيضا للتأثير على حلفائنا وتحالفاتنا أيضا".


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