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رئيس الوزراء الهندي يبحث مع الرئيس الكوري الجنوبي تعزيز الشراكة بين البلدين

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 22 فبراير 2019 - 6:18 ص | آخر تحديث : الجمعة 22 فبراير 2019 - 6:18 ص

يعقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا، مودي جلسة مباحثات مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، اليوم الخميس؛ لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والعلاقات التجارية والثقافية الثنائية.


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