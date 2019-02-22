رئيس الوزراء الهندي يبحث مع الرئيس الكوري الجنوبي تعزيز الشراكة بين البلدين

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يعقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا، مودي جلسة مباحثات مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، اليوم الخميس؛ لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والعلاقات التجارية والثقافية الثنائية.