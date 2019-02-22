تراجع التضخم في النمسا إلى أدنى معدلاته منذ ديسمبر 2016

أفادت بيانات اقتصادية بأن أسعار المستهلك في النمسا تراجعت بشكل طفيف في كانون ثان/يناير الماضي إلى أدنى معدلاتها منذ أكثر من عامين.

وذكر مكتب الاحصاء النمساوي أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع في كانون ثان/يناير الماضي بنسبة سنوية تبلغ 7ر1 بالمئة بعد ارتفاعه في كانون أول/ديسمبر بنسبة 9ر1 بالمئة.

ويذكر أن معدل التضخم الشهر الماضي كان الأقل منذ كانون أول/ديسمبر عام 2016 عندما بلغت نسبة الزيادة في الأسعار 4ر1 بالمئة.

ويعود الانخفاض المتواضع في الأسعار الشهر الماضي إلى الزيادة الطفيفة في أسعار الوقود، فيما كانت أسعار الخدمات المحرك الرئيسي وراء زيادة الأسعار تليها أسعار الفنادق والمطاعم.

وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 5ر2 بالمئة، وأسعار المطاعم والفنادق بنسبة 9ر2 بالمئة، فيما زادت تكاليف النقل بنسبة 8ر0 بالمئة.

وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار المستهلك بنسبة 8ر0 بالمئة في كانون ثان/يناير.

وارتفعت معدلات التضخم، بحسب المؤشر المنسق لأسعار المستهلك في كانون ثان/يناير بنسبة سنوية تبلغ 7ر1 بالمئة، وهي نفس النسبة التي تم تسجيلها في كانون أول/ديسمبر.

وبالمقارنة بالشهر السابق، انخفض المؤشر المنسق لأسعار المستهلك بنسبة 1ر1 بالمئة.