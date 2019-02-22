الرئيس النيجيري: هناك تأمين أمني كاف للانتخابات العامة

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طمأن الرئيس النيجيري محمدو بوهاري مواطنيه بوجود "إجراءات أمنية كافية" خلال الانتخابات العامة التي تنعقد غدا السبت بعدما تم تأجيلها بصورة مفاجئة لأسبوع.

وقال بوهاري في خطاب متلفز للأمة: "أجهزة الأمن عملت بجد لضمان إجراءات أمنية كافية".

وأضاف بوهاري: "ستكونون قادرين على التصويت في جو من الانفتاح والسلام دون خوف من التهديد أو الترهيب" مشجعاً بذلك 84 مليون ناخب مسجل في البلد الواقع غربي إفريقيا على الخروج بأعداد كبيرة.

كان بوهاري أعطى الجيش والشرطة تعليمات بالتعامل بلا هوادة مع "مثيري الشغب" في يوم الانتخابات.

وذكر الرئيس: "أريد أن أحذر أي شخص يعتقد أنه قادر على تعطيل التصويت، أنه سيفعل ذلك مقابل حياته".

وأجلت لجنة الانتخابات في إعلان مفاجئ التصويت أسبوعا واحدا، بعدما كان مقررا أن ينعقد في 16 فبراير.

وصدر الإعلان قبل ساعات على فتح مراكز الاقتراع، حيث أشارت لجنة الانتخابات إلى "تحديات" لم تسمها تمثل تهديدا لنزاهة عملية التصويت.

وأدان الحزبان السياسيان الرئيسيان في نيجيريا "مؤتمر كل التقدميين" الحاكم و"حزب الشعب الديمقراطي" المعارض، تأجيل الانتخابات.

وشابت الاستعداد للانتخابات حوادث عنف فردية أثارت مخاوف أمنية.