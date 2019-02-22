الخارجية الفنزويلية: لسنا بحاجة للدعم العسكري الروسي

نفى نائب وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل بينتو، حاجة بلاده لمساعدات عسكرية من روسيا، مؤكدا أن لدى كاراكاس ما يكفي من القدرات العسكرية لحماية أمنها.

وقال بينتو بعد لقائه نظيره الروسي سيرجي ريابكوف، في موسكو، الخميس وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" إن فنزويلا لديها كل الإمكانيات لضمان السلام والأمن وعدم وقوع أي عدوان، ولا حاجة لدينا لأي دعم عسكري، لأننا مستعدون تماما لضمان السلام لشعبنا.

وأكد أن روسيا لا تنقل مساعدات إنسانية لفنزويلا، بل بضائع في إطار العقود التجارية الموقعة فقط، مضيفا: "لا توجد حاجة إنسانية في فنزويلا تتطلب نقل مساعدات إنسانية من الخارج".

وشدد على أن الأوضاع في بلاده طبيعية، مؤكدا أنه حال ظهور تهديد إرهابي على الحدود مع كولومبيا، فإن كاراكاس ستتخذ التدابير المناسبة.