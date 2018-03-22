«الأعمال المصري الكيني»: «التجارة الحرة الإفريقية» ستُحدث نقلة للصادرات المصرية

قال حسام فريد، رئيس مجلس الأعمال المصري الكيني، إن اتفاقية التجارة الحرة مع إفريقيا مهمة جدًا لمصر ولدول القارة فيما يخص التبادل التجاري بين الدول وبعضها.



وأضاف «فريد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، الأربعاء، أن واردات القارة الإفريقية سنويًا تبلغ 500 مليار دولار، بينما تصدر مصر لإفريقيا تقريبًا بقيمة 3 مليار دولار، وهذه النسبة أقل من 1% من إجمالي الواردات الإفريقية، مؤكدًا أن تلك الاتفاقية ستؤدي إلى ارتفاع الميزان التجاري لمصر مع دول القارة، إضافة إلى أنها ستُحدِث نقلة للصادرات المصرية.



وأوضح أن أكبر مشكلة كانت تواجه المُصدرين المصريين للسوق الإفريقية هي الجمارك والشحن، موضحًا أن تفعيل تلك الاتفاقية سيقلل أسعار الشحن والجمارك، وسيجعل المنتجات المصرية أكثر تنافسية مع منتجات دول أخرى مثل الهند والصين الذين يريدون تعظيم صادراتهم في القارة.



وتابع أن هناك بعثات لرجال أعمال مصريين في دول إفريقيا لبحث كيفية تعظيم التبادل التجاري معها، معقبًا: «زيارة نوفمبر الماضي لكينيا، التي كانت بوفد رجال أعمال مكون من 65 شركة مصرية، وحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بلغ حجم التعاقدات حينها في ثلاثة أيام فقط 20% من صادرات مصر لكينيا في عام 2017، وأدت إلى ارتفاع صادارت مصر لكينيا بنسبة 35% من عام 2016 إلى 2017».



يُذكر أن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أعلن، الأربعاء، اختتام فعاليات قمة الاتحاد الإفريقى المنعقدة بالعاصمة الرواندية كيجالي، والتى تم خلالها توقيع اتفاق إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، حيث وقعت عليها مصر و43 دولة أخرى من القارة.



