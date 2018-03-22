«بلومبرج»: الصين في المراحل التفاوضية الأخيرة لاستثمارات بـ20 مليار دولار بالعاصمة الجديدة

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، في تقرير لها اليوم، إن شركة «سي إف إل دي - CFLD» الصينية لبناء المدن -التي تخطط لمشروع بقيمة 20 مليار دولار في العاصمة الإدارية الجديدة- وصلت إلى مرحلة حاسمة بعد حوالى عامين من المفاوضات الصعبة.

وأوضحت الوكالة، أن شركة تنمية الأراضي الصينية أرسلت هذا الشهر للحكومة المصرية أحدث مقترحاتها لتطوير 15 ألف فدان على مدار 25 عاما فى العاصمة الإدارية التى يتم بنائها شرق القاهرة.

ونقلت الوكالة عن إلين ما، رئيس الشركة فى مصر: «كل ما أستطيع قوله إننا في المرحلة الأخيرة من المفاوضات ونأمل أن يتم تسوية الأمر قريبا»، ورفض الكشف عن مزيد من التفاصيل، مشيرا إلى أن المفاوضات سرية.

ويهدف مشروع العاصمة الإدارية الجديدة المكون من ثلاث مراحل إلى تحويل حوالى 700 كيلومتر من الصحراء إلى مركز حديث من المبانى الحكومية والسفارات الأجنبية والشركات الكبرى وتخفيف الضغط على القاهرة المزدحمة.

وبدأت مفاوضات الشركة الصينية مع الحكومة المصرية فى يونيو 2016 وتم توقيع مذكرة تفاهم فى أكتوبر من هذا العام بعد الموافقة على التخطيط وتطوير وإدارة وتسويق قطاع من المدينة الجديدة.

وكانت وزارة الإسكان أكدت، تليقها أحدث عروض شركة CFLD الصينية وكذلك الجهات المسئولة عن تطوير العاصمة الإدارية، وتلتزم الشركة الصينية ببناء مبان بقيمة 2 مليار دولار فى السنوات الخمس الأولى.

شركة «سي إف إل دي - CFLD» الصينية من أكبر الشركات الصينية في العالم لإقامة المدن متكاملة الخدمات والمرافق، وقامت بإقامة 40 مدينة متكاملة داخل الصين ومشروعين في ‫‏الهند وإندونسيا.