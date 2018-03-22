قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يجب أن تحدث ثورة حقيقية في قانون الأحوال الشخصية، متابعًا: «المرأة المصرية من أكثر النساء التي تم بهدلتهن في محاكم الأحوال الشخصية، بمجرد ما أن يعصف الرجل بها».



وأضاف «أديب»، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، على فضائية «ON E»، مساء الأربعاء، أن التكريم الحقيقي للمرأة لابد أنه يصاحبه إجراءات واضحة وحقيقية، تحفظ لها مكانتها وحقوقها، حيث إن الكلام المعسول وحده لا يجدي نفعًا، مشددًا: «المرأة هي صمام الدولة المصرية».



وهنأ كل أمهات مصر بمناسبة عيد الأم، مسترسلًا: «أنا أعتبر كل أم تربي من أول النجار والسباك والحديد حتى أكبر المناصب، هي عظيمة، كل النساء ربت وكبرت، وهذه النغمة التي تفرق بين أم وأخرى وتنسب الفضل لأم عن غيرها يجب أن تنتهي، كل الأمهات عظيمات وكلهن تحت أقدامهن الجنة».



وتحتفل عدد كبير من دول العالم في 21 مارس من كل عام، بعيد الأم؛ وذلك تقديرًا للأمهات ودورهن في المجتمع.



