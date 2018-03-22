وزيرة التضامن: بعثة مصر لذوي الاحتياجات تحصد 96 ميدالية في الإمارات

قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن البعثة المصرية من ذوي الاحتياجات الخاصة حصدت 96 ميدالية في نهاية البطولات الرياضية الخاصة بهم في دولة الإمارات العربية المتحدة.



وأضافت «والي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، الأربعاء، أن النتيجة التي حققتها البعثة المصرية تعد الأفضل في الدورة الرياضية الخاصة بهم، مشيرة إلى مشاركة 160 شاب وفتاة في تلك الدورة خلال ثلاثة أيام.



وتابعت أن الإعلام لم يلق الضوء على تلك البعثة كما يجب، موضحة أنها فازت بنتائج مبهرة، حيث حصلت على 52 ميدالية ذهب و23 أخرى فضة و21 برونز في ألعاب مختلفة.



وطالبت بتسليط الضوء عليهم في الإعلام المصري، حينما تعود البعثة من الإمارات، غدًا الخميس، لافتة إلى تسمية حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، لهم بـ«ذوي الهمم».



