المنتخب الأوليمبي: لدينا 24 لاعب من 15 ناديا بمعسكر السعودية

قال علاء عبد العزيز مدير المنتخب الأوليمبي، إن المنتخب سوف يتدرب اليوم للمرة الثانية في السعودية، مشددا على حالة التركيز الشديدة التي يتمتع بها اللاعبين في هذا المعسكر، مؤكدا على اكتمال صفوف المنتخب بعد انضمام لاعبي الاهلي الذين تواجدوا في الجابون مع فريقهم.

وأضاف في تصريحات إذاعية: قوام المنتخب الأوليمبي من 15 ناديا، ونضم في معسكر المنتخب 24 لاعبا، ولدينا لاعبين من مختلف الأندية في الدوري المصري.

وأشارا: هناك تنسيق كامل بين المنتخب الأوليمبي والوطني، وكذلك ننسق مع حمادة صدقي المدير الفني لمنتخب الشباب، وتركيزنا كاملا مع مواليد عام 1997، الذي سيشكلون التشكيل الأساسي للمنتخب.

وأكد: سوف نخوض مباراتي السعودية غد الجمعة في تمام السابعة إلا الربع، والمباراة الثانية ستكون يوم الاثنين المقبل في نفس التوقيت.