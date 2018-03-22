مؤسس «تويتر»: «بيتكوين» ستصبح قريبا العملة الوحيدة في العالم

قال جاك دورسي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "تويتر"، إن العملة الرقمية "بيتكوين" ستصبح قريبًا العملة الوحيدة في العالم.

وذكرت مؤسسة "ماركت ووتش" المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي أن رائد الأعمال في "سيلكون فالي" انضم مؤخرًا إلى مجموعة من المستثمرين الذين ضخموا استثمارات بقيمة 2.5 مليون دولار في شركة "لايتنينج لابس"، الشركة الناشئة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا لها، والتي تستهدف زيادة سرعة التعامل في تقنية "بلوك تشين"، بغرض تقليل التكاليف.

وانضم الرئيس التنفيذي لموقع المدونات المصغرة "تويتر" لمجموعة من المساهمين في الصناعة الذين لديهم توقعات قوية للعملات الرقمية ويؤمنون بأنها ستحل في النهاية محل الذهب، متوقعين أن يصل سعرها في النهاية إلى 320 ألف دولار أمريكي.

وتعرضت قيمة "بيتكوين" لتقلبات منذ بداية هذا العام، حيث خسرت ما يقرب من 40% من قيمتها، مدفوعة بمخاوف تنظيمية لتصل سعر العملة الواحدة إلى أقل من سبعة آلاف دولار في فبراير، وفي 2018، تعافت العملة الرقمية من خسائرها بدعم أخبار حول إطلاق عقود آجلة للعملة الرقمية، لترتفع مرة أخرى فوق تسعة آلاف دولار.