تركي آل الشيخ يوجه رسالة للاعبي المنتخب السعودي

حرص تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، على تشجيع لاعبي المنتخب السعودي لكرة القدم ودعمهم قبل مواجهة أوكرانيا الودية غدا الجمعة، في إطار الاستعدادات للمشاركة في نهائيات كأس العالم المقررة بروسيا الصيف المقبل.



كتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "لاعبو منتخب بلادي، ما بقي الكثير على المونديال، مباراتنا أمام أوكرانيا مهمة، نريد روحا وحماسا وتنافسا قويا منكم على كسب فرصة تمثيل وطنكم في المونديال".



يذكر أن ودية أوكرانيا تأتي في إطار المرحلة الثالثة ضمن استعدادات المنتخب السعودي للمشاركة في كأس العالم.



ويشارك المنتخب السعودي في المجموعة الأولى بالمونديال إلى جانب منتخبات أوروجواي، مصر، وروسيا (البلد المضيف).