والدة الشهيد أحمد حسين للمصريين: شاركوا في الانتخابات «حتى لا يضيع دم أولادنا»

طالبت السيدة سلوى فهيم، والدة الشهيد المقدم أحمد حسين، رئيس مباحث شربين السابق، من وصفته بـ«الشعب المصري الأصيل» بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، معقبة: «حتى لا يضيع دم أولادنا».



وأضافت «فهيم»، خلال لقائها ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أمس الأربعاء، أن مصر وطن يعيش فينا ونعيش فيه، متابعة: «صوتوا لمن تحبون لكي نثبت للعالم أن الشعب والجيش والشرطة والرئيس على رأي واحد».



كما أوضحت أن المشاركة في الانتخابات بمثابة إثبات للعالم أن المصريين قاموا بثورة ساعدهم فيها الجيش، مستطردة: «الرئيس قال انتوا في عنينا، نموت احنا وتعيشوا انتوا».



وتابعت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد وصدق فيما قال، مضيفة: «لم يضع برنامجًا انتخابيًا لأن إنجازاته كثيرة غير ما كنا نتوقع، أنا شخصيًا سأنتخب الرئيس لأنه حمانا وعصمنا من ابتلاءت كثيرة».



يُذكر أن الانتخابات الرئاسية، أُجريت أيام 16 و17 و18 من مارس الجاري في الخارج، بينما تقام في الداخل في 26 و27 و28 من الشهر ذاته، والتي ترشح لها الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس موسى مصطفى مصطفى.



