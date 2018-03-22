قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن وسام الكمال الذي منحه الرئيس عبد الفتاح السيسي للأمهات المثاليات، أمس الأربعاء، رسالة لكل أم بأن دورها في رعاية أبنائها وتضحياتها من أجلهم يجعلها مستحقة عن جدراة أحد أوسمة الدولة.



وأضافت «والي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أمس الأربعاء، أن وسام الكمال كان يُمنح للأميرات وبنات الأسرة المالكة، كما مُنح للسيدة أم كثلوم لدورها الكبير في المجهود الحربي وجمع التبرعات.



وتابعت أن احتفالية تكريم الأمهات المثاليات في العام الماضي والحالي كانت على مستوى كبير من حيث عدد الحاضرين وطبيعة البرنامج، لافتة إلى إضافة عرض حصاد عام المرأة 2017 من جانب الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إضافة إلى مداخلة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، التي عرضت استراتيجية 2030 مرتبطة برؤية كيفية تمكين المرأة بها اجتماعيًا وسياسيًا.



واستطردت أن ما تمت إضافته في هذا التكريم هو الأم المثالية لذوي الإعاقة، خاصة أن 2018 عام ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى إمكانية تكرار تكريم أمهات ذوي الإعاقة في الأعوام المقبلة.



ولفتت إلى عدم وجود تكريم لأمهات شهداء القوات المسلحة أو الشرطة في السابق، والذي كان موجودًا في تلك الاحتفالية، إضافة إلى تكريم الأم البديلة للتشجيع على كفالة الأيتام في المنازل، موضحة أن ذوي الاحتياجات الخاصة حينما يكون لديهم تفوقًا علميًا ملموسًا أو بطولات رياضية فإن ذلك يؤهل الأم للتكريم، حسب تعبيرها.



وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، احتفالية تكريم الأمهات المثاليات، بفندق «الماسة»، في يوم عيد الأم، بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة.



