يواجه قادة الاتحاد الأوروبي جدول أعمال حافل، في الوقت الذي يستعدون فيه لمناقشة ملفات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والهجوم الذي وقع في بريطانيا بغاز الأعصاب، والرسوم الجمركية الأمريكية، أثناء قمة من المقرر أن تبدأ اليوم الخميس ولمدة يومين.

ومن المتوقع أن يوافق قادة الدول الـ27 التي ستظل في الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا منه، على المبادئ التوجيهية من أجل التفاوض على علاقة تجارية مستقبلية مع بريطانيا، وأن يرحبوا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه هذا الأسبوع بشأن فترة انتقالية.

كما يخطط القادة الذين سيجتمعوا في بروكسل للرد على الأحداث الأخيرة التي تتضمن الهجوم بغاز الأعصاب على الجاسوس الروسي السابق، سيرجي سكريبال وابنته في مدينة سالزبري الإنجليزية.

ومن المتوقع أن يظهر القادة تضامنهم مع بريطانيا، التي وجهت أصابع الاتهام إلى روسيا فيما يتعلق بالهجوم.

إلا أن الاتحاد الأوروبي لا يستعد لفرض أي عقوبات ضد روسيا خلال هذه المرحلة، بحسب ما قاله مسؤول في الاتحاد الأوروبي قبيل القمة.

كما يتصدر ملف الرسوم الجمركية الأمريكية على منتجات الصلب والألومنيوم، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية الأسبوع، جدول أعمال قادة الاتحاد الأوروبي، حيث تسعى الكتلة الأوروبية إلى الحصول على إعفاء من الرسوم.

وقال رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، قبيل انعقاد القمة، في خطاب موجه للقادة: "يجب أن نستعد لجميع السيناريوهات المحتملة"، مضيفا: "بوصف الاتحاد الأوروبي أكبر قوة تجارية في العالم، فإن رد فعله سيكون مسؤولا ومعقولا".

ويعتزم القادة أيضا تقييم علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا، حيث يستعد كبار مسؤوليه للاجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في فارنا ببلغاريا، يوم الإثنين المقبل، لحضور قمة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.