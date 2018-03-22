كوبر يرفض الكشف عن خطة إيقاف كريستيانو رونالدو

أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني مدي صعوبة مباراة الفراعنة الودية أمام المنتخب البرتغالي.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر والبرتغال غدً الجمعة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع فى مدينة زيورخ بسويسرا التى تستضيف معسكر المنتخب الوطني والذى سيخوض خلاله مباراتين وديتين أمام البرتغال واليونان في اطار الاستعداد لنهائيات كأس العالم 2018 التي تنطلق في روسيا بشهر يونيو المقبل.

وأشار كوبر خلال معسكر المنتخب الوطني إلي مدي قوة المنتخب البرتغالي كونه بطل أوروبا ويضم بين صفوفه عدد من نجوم الدوريات الأوروبية في مقدمتهم أفضل لاعب في العالم كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الاسباني.

وأوضح كوبر إلي أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني درس جيداً نقاط القوة والضعف لدي لاعبي المنتخب البرتغالي ، بالاضافة للخطة التي سيتم تطبيقها لإيقاف خطورة كريستيانو رونالدو مثلما سيتم التعامل مع كل من لويس سواريز وإديسكون كافاني مهاجمي منتخب الأوروجواي.

ويلعب منتخب مصر في نهائيات كأس العالم ضمن المجموعة الأولى التي تضم روسيا وأوروجواي والسعودية، فيما تلعب البرتغال في المجموعة الثانية بجانب إسبانيا والمغرب وإيران.

وخاض منتخب مصر تدريبين منذ وصوله إلى سويسرا، بعدما اكتملت صفوفه بانضمام محمد صلاح مهاجم ليفربول، وركز كوبر على النواحي الدفاعية وتضييق المساحات في منطقة وسط الملعب.

وتضم فترة الإعداد الأولى بسويسرا 28 لاعبا سيختار كوبر من بينهم التشكيلة التي ستخوض مواجهة البرتغال غدا الجمعة.