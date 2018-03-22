مسيرة لإدارة كفر الزيات التعليمية لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات

نظمت إدارة كفر الزيات التعليمية بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، مسيرة حاشدة لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات لفترة رئاسية ثانية.

خرجت المسيرة يتقدمها الجوهري سراج مدير إدارة كفر الزيات التعليمة، ومئات المعلمين وقيادات الإدارة، من مدرسة الشهيد محمد لاشين الثانوية بنين، حاملين الإعلام المصرية، وصور الرئيس ولافتات التأييد، سيرا على الأقدام، حتى مبنى ديوان مجلس المدينة.

وخلال المسيرة، ردد المشاركون الأغاني الوطنية مع مكبرات الصوت، ورفع المعلمون صورا للرئيس السيسي، وأعلام مصر ولافتات لتأييد الرئيس السيسي، مرددين هتافات مؤيدة للسيسي منها "سيسي، سيسي، وتحيا مصر".

وأكد الجوهري سراج "أن الهدف من المسيرة حث المعلمين وذويهم على المشاركة الفعالة في الانتخابات القادمة، والتأكيد علي التصويت من أجل مصر وانتخاب الرئيس السيسي، ومطالبته باستكمال ما بدأه من انجازات، وأن الرئيس السيسي هو رجل المرحلة القادمة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية ومن أجل العبور لمستقبل أفضل لأولادنا وبلادنا، والتصدي للإرهاب والتأكيد علي أن كل منا مكلف بحماية وبناء الوطن".

وأضاف سراج أن مسيرة الوطن تتطلب أن نكون متكاتفين جميعا، وأن نشارك بقوة من أجل أن نثبت للعالم شعب لديه إصرار على استكمال المسيرة، مؤكدا على أن صورة مصر بالعالم يجب أن تكون أولوية كل مصري لإظهارها بالشكل الحضاري المطلوب.