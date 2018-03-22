اعترف خورخي سامباولي، مدرب منتخب الأرجنتين لكرة القدم اليوم الخميس، بأنه يفكر في عدم الاستعانة بماورو إيكاردي وباولو ديبالا، لاعبي فريقي إنتر ويوفنتوس الإيطاليين على الترتيب في نهائيات كأس العالم المقررة في روسيا الصيف المقبل.



وظهر ديبالا وإيكاردي بشكل باهت للغاية مع المنتخب الأرجنتيني، الذي تولى سامباولي قيادته في شهر حزيران/يونيو الماضي، وذلك خلال رحلة الفريق الشاقة بتصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.



قرر سامباولي استبعاد الثنائي من قائمة منتخب الأرجنتين التي ستواجه إيطاليا غدا الجمعة، وإسبانيا يوم الثلاثاء القادم وديا، حيث فضل الاعتماد على كريستيان بافون ولاوتورو مارتينيز، لاعبا بوكا جونيورز وراسينج الأرجنتينيين على الترتيب.



تحدث مدرب منتخب الأرجنتين، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس بمدينة مانشستر الانجليزية، أن إيكاردي وديبالا ربما لن يكون لهما مكانا في قائمة الفريق التي ستشارك في كأس العالم.



وقال سامباولي "سيكون من الصعب على ديبالا الاعتياد على أسلوبنا".



أوضح سامباولي "لم نتمكن من تحسين أدائه، ويتعين علينا تقييم ما إذا كانت العناصر الحالية أفضل من باولو أو أنه ينبغي علينا مواصلة العمل معه لتطوير مستواه".



في المقابل، أعرب سامباولي عن شعوره بخيبة الأمل بسبب عدم قدرة إيكاردي على ظهوره بشكل جيد مع منتخب الأرجنتين، على عكس أدائه اللافت الذي يقدمه حاليا مع إنتر.



أوضح المدرب الأرجنتيني "وضع إيكاردي يبدو مشابها لديبالا، المقارنة بين أدائه في إنتر ومع منتخب الأرجنتين ليست الأفضل".



أشار سامباولي "أدركت ذلك وشعرت أنه ينبغي علينا العمل بجدية أكبر. لكن ليس لدينا وقتا كافيا للقيام بهذا".



يحلم منتخب الأرجنتين، الذي يلعب في المجموعة الرابعة، برفقة منتخبات أيسلندا وكرواتيا ونيجيريا، بالتتويج بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما فاز بالبطولة عامي 1978 و1986.