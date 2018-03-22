قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن جهود أجهزة الدولة والمجتمع المدني تضافرت لاستغلال الزخم الذي أحدثه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن العمالة غير المنتظمة، وذلك بهدف خدمة هذه الفئة من العمال وتقديم الرعاية المناسبة لهم.

وأضاف «سعفان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث المساء»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الخميس، أن مؤسسة صناع الخير، طلبت التعاون مع الوزارة لتساهم في تسيير قافلة طبية لمرضى العيون، موضحًا أن الوزارة حددت العاصمة الإدارية، لبدء عمل القافلة، باعتبار أن عمال البناء والمقاولات أكثر الفئات تعرضًا لأمراض العيون.

ونوه بأن القافلة ستبدأ في التجول بمحافظات مصر المختلفة بداية من شهر أبريل المقبل، وذلك بعد أن تنهي عملها في العاصمة الإدارية بنهاية مارس الحالي، متابعًا: «تواجدنا مع القافلة في العاصمة الإدارية لإعطاء العمال إحساسًا بأن هناك جهات في الدولة والمجتمع المدني تحاول رفع العبء عن كاهلهم ومنحهم كافة سبل الرعاية».

وعن تسجيل العمالة غير المنتظمة، قال إنه تم تسجيل 705 ألف عامل حتى اليوم الخميس، متوقعًا أن يتخطى الرقم المليون عامل مع نهاية مارس الجاري.

وذكر أن الوزارة ستواصل حصر العمالة غير المنتظمة في محافظات الجمهورية المختلفة، استغلالًا لمبادرة الرئيس التي أعطت زخمًا للمشروع، مستطردًا: «لو كنا بدأنا في وقت سابق في حصر العمالة لما كنا حصلنا على هذا الزخم ومستمرون في الحصر حتى نبني قاعدة بيانات لكل محافظة ولكل مهنة على حدة، لأنه كل منها لها طرق رعاية خاصة واحتياجات مختلفة».