الرئيس السوداني يشيد بعلاقات بلاده مع الإمارات

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أشاد الرئيس السوداني عمر البشير، بعلاقات بلاده مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووصفها بأنها قوية ومتميزة.

جاء ذلك خلال لقاء البشير اليوم الخميس ببيت الضيافة بالخرطوم، برئيس مجلس إدارة شركة النويس للاستثمار بالإمارات، حسين النويس.

وقال النويس في تصريحات صحفية: "استعرضنا مقومات الاستثمارات في السودان"، مؤكدا رغبة شركته في الاستثمار بالسودان في مجال الطاقة، خاصة الكهرباء سواء بالرياح أو بالطاقة الشمسية أوالتقليدية.

وأشار النويس إلى أن السودان بلد واعد يتمتع بإمكانيات ومقومات كبيرة، ويعمل على تشجيع المستثمرين، وبه فرص أفضل للاستثمار.