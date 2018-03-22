محافظ أسوان يعقد اجتماعا مع القيادات الأمنية لمناقشة محاور تأمين بحيرة ناصر

عقد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان اليوم اجتماع أمنى تنسيقى مع القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية بحضور اللواء فتح الله حسنى مدير أمن أسوان والسكرتير العام المساعد بالإضافة إلى مساعد المحافظ للمشروعات القومية.

حيث تم مناقشة واستعراض أهم محاور الإجراءات الأمنية لتأمين مسطح بحيرة ناصر وشواطئها طوال العام وخاصة أثناء فترة غلق البحيرة المقررة أمام أى أنشطة أو أعمال للصيد.

وقد أكد اللواء مجدى حجازى على أن فترة غلق البحيرة فى المدة المقررة من 15 إبريل وحتى 15 يونيو نظراً لحلول شهر رمضان فى منتصف مايو القادم تم إقرارها طبقاً للإتفاق المسبق مع رؤساء الجمعيات ومشايخ الصيادين والجهات المعنية فى إجتماع اللجنة الإشرافية العليا للبحيرة فى 13 مارس الحالى والذى شهد الإستماع لكافة المقترحات والأراء حيث أن فترة الغلق تأتى بعد أخذ الرأى الفنى من هيئة الثروة السمكية.

لافتاً إلى أن إقرار فترة وقف أنشطة الصيد تأتى ضمن العديد من الإجراءات التى تشملها خطة تنمية الثروة السمكية والتى أثمرت هذا العام عن زيادة معدلات الإنتاج السمكى إلى 17 ألف طن بنسبة زيادة 53 % مقارنة بالعام السمكى السابق.

وأشار مجدى حجازى إلى أنه سيتم تجهيز وصيانه سيارات الدفع الرباعى اللازمة لمساعدة الجهود الأمنية فى مواجهة محاولات التهريب عبر المدقات والدروب الجبلية حول شواطئ البحيرة ، علاوة على جاهزية 15 وحدة نهرية لعملية التأمين بعد رفع كفاءتها.

مؤكداً على أنه سيتم وقف العمل بجميع مصانع إنتاج الثلج حتى يتم الحد من محاولات الصيد الجائر و تهريب أى كميات من الأسماك التى تحتاج إلى الثلج أثناء نقلها من مسطح البحيرة إلى خارج المحافظة ، كما تم تخصيص خط ساخن فى غرفة عمليات المحافظة لتلقى كافة البلاغات عن أى أنشطة مخالفة لسرعة إتخاذ الأجهزة المعنية الإجراءات اللازمة لمنع والحد من التهريب.