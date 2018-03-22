رئيس الوزراء التركي: مقتل 3 جنود خلال إزالة ألغام في عفرين

قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن ثلاثة جنود أتراك قتلوا اليوم الخميس، بعد انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع في منطقة عفرين بشمال سورية.

وأكدت القوات المسلحة التركية بشكل منفصل أن ثلاثة جنود آخرين أصيبوا في الحادث.

وأضاف يلدريم في العاصمة التركية أنقرة: "للأسف، لدينا ثلاثة شهداء اليوم. لقد استشهدوا أثناء تطهيرهم لمتفجرات يدوية الصنع".

وتابع أن "العناصر الإرهابية" كانت مسؤولة عن توزيع العبوات الناسفة في أجزاء من عفرين، مضيفا أن القوات التركية تحاول إزالة الألغام من المنطقة.

كان الجنود الأتراك وعناصر الجيش السوري الحر المعارض المتحالفون معهم قد سيطروا بالكامل في إطار عملية غصن الزيتون على عفرين، التي كانت تحت سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية (واي بي جي) التي تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية مرتبطة بمسلحين داخل تركيا.

ودفع الهجوم بقيادة تركيا عشرات الآلاف من الناس إلى الفرار من مدينة عفرين، وفقا لتقديرات المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له.

كان الجيش التركي قد أطلق عملية غصن الزيتون في العشرين من يناير الماضي.