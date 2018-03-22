علق الإعلامي أسامة كمال، على تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس للأمهات المثاليات، قائلًا إن الرئيس السيسي، تعامل بمبدأ «ابن الأصول» خلال تكريمه للمرأة المصرية بما تستحقه.



وأضاف «كمال»، خلال تقديمه برنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أمس الأربعاء، «منح الرئيس وسام الكمال لأمهات مصر المثاليات، يشير إلى أنه يعامل المرأة المصرية معاملة الملكات والأميرات»، موضحًا أن هذا الوسام رسمي، أصدره السلطان حسين كامل، في 1915، على أن يُمنح للسيدات فقط، واستمر حتى الآن.



وتابع: «لكي تحصل أي سيدة على وسام الكمال، لابد أن تكون قد أدت خدمات جليلة لمصر أو للإنسانية، بموجب نص المادة 9 من القانون رقم 12 الصادر في 1972»، متابعًا أن هذا الوسام يتكون 4 طبقات هي الممتازة مخصصة لزوجات رؤساء الدول والملوك، ويمكن إهداؤها لزوجات أولياء العهد أو نواب الرؤساء، ثم الأولى والثانية والثالثة.



وأشار إلى أن وسام الأميرات، أشهر من حصلن عليه كانوا من العائلة المالكة في مصر قبل ثورة 52 أو من أميرات الدول ومن أشهرهن إليزابيث الثانية ملكة إنجلترا والأميرة ديانا والملكة صوفيا ملكة إسبانيا، والأميرة كرستينا دوقة بالما دي مايوركا، والملكة أيشواريا ملكة نيبال، والملكة نور ملكة الأردن.



وذكر أنه من بين القائمة أيضًا الأميرة فوزية، والملكة نازلي، والملكة فريدة، والملكة ناريمان، مضيفًا: «أم كلثوم كانت الاستثناء الوحيد في قائمة الملكات والأميرات، وأمس الرئيس السيسي، يمنح ملكات مصر من الأمهات المثاليات وسام الكمال، في احتفالية هي الأروع في تاريخ عيد الأم».



يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كرَّم أمس الأربعاء، الأمهات المثاليات، في احتفالية بفندق «الماسة»، وذلك بمناسبة عيد الأم، بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة.



