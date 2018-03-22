نيجيريا: تحرير 104 تلميذات اختطفتهن «بوكو حرام» الشهر الماضي

قال وزير الإعلام النيجيري، لاي محمد، يوم الأربعاء إن 104 من أصل 110 تلميذات اختطفتهن جماعة بوكو حرام في بلدة دابتشي بشمال شرقي البلاد الشهر الماضي، عدن إلى منازلهن.



ولم يشر الوزير إلى مكان وجود الفتيات الست الباقيات، لكنه قال إنه تم التعرف على من تم إطلاق سراحهن. وأضاف أنه تم إطلاق سراح فتاة وصبي آخران.



ونفى محمد ما جاء في تقارير أفادت بأنه تم دفع فدية أو أن إطلاق سراح الفتيات جاء ضمن صفقة تبادل أسرى.



وقال محمد، في بيان، إن الحكومة أجرت مفاوضات سرية مع جماعة بوكو حرام أسفرت عن "نهج غير عنيف" لإطلاق سراح الفتيات. وأعادت مجموعة من المسلحين الفتيات في قافلة.



وأضاف الوزير: "لوحظت وقفة في العمليات في مناطق معينة لضمان المرور الآمن، وكذلك عدم فقدان أي من الأرواح".



وقال جاربا شيهو، مساعد الرئيس النيجيري محمدو بوهاري، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مجموعة الفتيات، التي تتراوح أعمارهن بين 11 إلى 19 عاما، عدن لولاية يوبي، وتتلقين الرعاية الطبية.



وتم نقل الفتيات جوا إلى أبوجا عاصمة نيجيريا على متن طائرة حربية.



وكانت مجموعة من المسلحين، الذين هاجموا بلدة دابتشي في ولاية يوبي، قد قاموا باختطاف التلميذات من مدرستهن في 19 فبراير الماضي.