محافظ الإسماعيلية: تشكيل لجنة لمتابعة اشتراطات السلامة بمصانع القنطرة شرق

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أصدر اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، قرارا بتشكيل لجنة؛ للمرور أسبوعيا على مصانع المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق؛ للتأكد من تنفيذها اشتراطات الأمن والسلامة المهنية.

يرأس اللجنة مدير عام المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق وعضوية مندوب هيئة التنمية الصناعية بالإسماعيلية ومندوب جهاز شؤون البيئة، ومدير مكتب العمل «الصحة والسلامة المهنية بالقنطرة شرق»، ومندوب الحماية المدنية بالقنطرة شرق، ومندوب من الجهاز الإداري للمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق.

وتختص اللجنة بالوقوف على مدى التزام تلك المناطق باشتراطات السلامة المهنية والتراخيص وتعرض ما يسفر عنه عملها في تقرير شهري على المحافظ، لإصدار القرارات اللازمة لأصحاب المصانع المخالفة للاشتراطات.