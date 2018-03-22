«نواب»: خضوع «الموازنة الجديدة» لمناقشات مستفيضة وعدم السماح بتمرير بنود تخالف الدستور

• هريدى: الرقم المُحدَد للموازنة تريليون و412 مليار جنيه.. وعمر: انطباعاتى الأولية أن نصوصها تنصف مستحقى الدعم

طرح عدد من نواب البرلمان العديد من التساؤلات والملاحظات بشأن الموازنة العامة الجديدة للدولة التى أقرتها الحكومة الأحد الماضى، حيث أبدى بعضهم تخوفه من دعوات الترشيد الحكومى موضحين أن أى ترشيد إضافى سيكون له أثر سلبى على الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدين ضرورة الاهتمام بقطاعى الصحة والتعليم.

وأكد «النواب»، فى تصريحات لـ«الشروق»، خضوع بنود الموازنة العامة الجديدة لمناقشات مستفيضة داخل المجلس، وعدم السماح بتمرير أية بنود تخالف الدستور.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب ياسر عمر، إنه لاصحة لتأخر إرسال الحكومة الموازنة العامة الجديدة للبرلمان، موضحا أن السقف الزمنى لإرسالها متاح حتى 31 مارس الحالى، وهو «الموعد الطبيعى لوصولها إلى البرلمان ليتم طرحها فى أول جلسة عامة مقبلة والمقرر عقدها 2 إبريل المقبل.

وأضاف عمر، أن الانطباعات الأولية بشأن الموازنة الجديدة، اجتهاد نصوصها فى إنصاف المواطن الذى يستحق الدعم، متوقعا أن تضم الموازنة مميزات أكثر للمواطنين مستحقى الدعم عن البنود الموجودة فى الموازنة السابقة، منتقدا دعوات الترشيد الحكومى، قائلا: أن الحكومة حققت أقصى ما لديها فى هذا الصدد.. وأى ترشيد إضافى سيكون له أثر سلبى على الخدمات المقدمة للمواطنين».

وطالب من وصفهم بـ«الأصوات المتخوفة» من عدم استيفاء المتطلبات الدستورية بشأن التعليم والصحة فى الموازنة بالاطمئنان قائلا: «النواب لن يمرروا موازنة بها مخالفات دستورية أو بنود ليسوا راضين عنها.. لم نفعلها سابقا فى أى موازنة مررناها ولن نخالف الدستور فى الموزانة المقبلة.. ونثق فى اهتمام الحكومة بتلك البنود على وجه التحديد»، مؤكدا عزم النواب مناقشة تلك البنود باستفاضة وخضعوها أيضا للحوار المجتمعى الموسع.

من جهتها، قالت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب هالة أبو على: «على الرغم من انتهاء الحكومة من الموازنة الجديدة فإن هناك جزءا متبقيا من تعهدات الحكومة لم يتم تنفيذه من الموازنة السابقة».

وأضافت أبو على: «أن عدم تحقيق أهداف الموازنة السابقة بالكامل لا يعنى عدم مناقشة الموازنة الجديدة.. فكل منهما يصدر بقانون منفصل»، مضيفة: «نأمل انتهاء الحكومة من التزاماتها خلال الربع الأخير من السنة المالية حتى يوليو المقبل».

من جانبه قال النائب هيثم الحريرى: «إن بنود الموازنة السابقة لم تساعد جميع الشرائح والفئات المجتمعية، لأن الحوافز والمنح تم تقسيمها إلى نوعين «إلزامى» يحصل عليه الموظفين بشكل حتمى، وحوافز «جوازية»، لذلك لم يحصل عليها العاملين بقطاع الأعمال والشركات القابضة كالكهرباء والمياه والقطاع الخاص، مؤكدا أن ذلك يعد مسئولية الحكومة والنوب الذين وافقوا على التفريق بهذا الشكل فى الموازنة، مضيفا: «أتمنى تجنب ذلك فى الموازنة الجديدة».

من جهته، أشار عضو اللجنة الاقتصادية عمرو الجوهرى، إلى عدد من الملاحظات بشأن الموازنة الجديدة قائلا: «إن الرقم المُحدَد للموازنة يبلغ تريليون و412 مليار جنيه وهو أعلى من الموازنة السابقة»، مطالبا بضرورة الاهتمام بقطاعى الصحة والتعليم.

وأضاف «الجوهرى»، فى تصريحات تليفزيونية: «أن الموازنة الجديدة بها توسع فى الجانب الضريبى بشكل أو بآخر»، لافتا إلى عدم تضمنها رقما واضحا بشأن بنود التعليم والصحة، مضيفا: «أن إيرادت مصر أقل من مصروفاتها.. وهناك فجوة كبيرة ولابد من ترشيد الإنفاق الحكومى، كما سنتحدث مع الوزراء المعنيين فى دعم الموازنة للسلع التموينية».

ولفت إلى أن خدمة الدين يعد أكبر تحد للموازنة العامة الجديدة، مضيفا: «نتمنى فى العام المقبل أن يحدث تحسنا فى ذلك.. لكن أهم شىء خلال الفترة المقبلة الصحة والتعليم».

وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أعلن قبل يومين عن موافقة الحكومة على مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالى المقبل 2018/ 2019، لافتا إلى أنه سيتم تقديمها للبرلمان.

وأضاف، أن الموازنة تستهدف تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى وخفض عجز الموازنة إلى 8.5% من الناتج المحلى، لافتا إلى أن تقديرات الموازنة الأولية تعكس نموا سنويا للإيرادات العامة قدره 20% مقابل نمو أقل للمصروفات العامة قدره 13.6%، فضلا عن خفض معدل البطالة من خلال التوسع فى المشروعات الكبرى، وزيادة حجم الصادرات وإيجاد أسواق جديدة للمنافسة إقليميا وعالميا.

وقال إسماعيل، إن الموازنة الجديدة تعد غير مسبوقة من حيث حجم الاستثمارات المرصودة لقطاعات التنمية الشاملة وبخاصة الصحة والتعليم والبنية الأساسية، إلى جانب زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، والبنود الخاصة بالإنفاق على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءتها.