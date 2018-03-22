«نيويورك تايمز»: استقالة رئيس فريق محامي «ترامب» في تحقيقات «التدخل الروسي»

أفادت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم الخميس، بأن جون دود المحامي البارز الذي يمثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تحقيق المحامي الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، قد تنحى.

وأرسل دود، وهو محام بارز في واشنطن تم تعيينه في يونيو 2017 لقيادة الفريق القانوني لترامب في تحقيق مولر الموسَّع، رسائل بالبريد الإلكتروني لعدة منافذ إعلامية أمريكية أبلغهم فيها بتنحيه.

ونقل عنه قوله في رسائله: "أحب الرئيس وأتمنى له التوفيق".

ووفقا لأحد مصدرين لم تكشف صحيفة "نيويورك تايمز" عن هويتهما ، فإن ترامب تجاهل بشكل متزايد نصائح دود القانونية.

ولم تتمكن وكالة الأنباء الألمانية من الاتصال بمكتب دود القانوني للتعليق على الخبر اليوم الخميس.

وأصدر دود، 77 عاما، بيانا الأسبوع الماضي، دعا فيه وزارة العدل إلى وقف تحقيق مولر في قضية التدخل الروسي.

وقال دود في البداية إنه يتحدث نيابة عن ترامب كمحامي له، قبل أن يوضح فيما بعد أنه يتحدث فقط عن نفسه.