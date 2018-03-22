قالت فايزة حسن، والدة الشهيد عقيد أركان حرب أحمد محمود شعبان، إنها تحدثت إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال تكريمه للأمهات المثاليات، عن نجلها الشهيد، وتضحيته بنفسه من أجل سيناء، متابعة أنه كان غيور للغاية على مصر، ويستاء من توجيه أي إساءة إليها.



وأضافت «حسن»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بين السطور»، المذاع عبر فضائية «أون لايف»، مع الإعلامية أماني الخياط، مساء الأربعاء، أنها طلبت من الرئيس السيسي تخليد ذكرى نجلها وإطلاق اسمه على أي منشأة، وكان رد الأخير عليها «ده فوق رأسنا، والناس اللي ضحت بحياتها عشان مصر في عنينا»، مستطرة: «كلامه هداني أوي رغم حزني على ابني، وزاد افتخاري ان ابني بطل».



وأشادت بسعة صدر الرئيس، لافتة إلى ترحيبه بأي حديث يُوجه إليه من قبل أمهات الشهداء خلال الاحتفالات المختلفة، بالرغم من توصيات المنظمين بعدم استغراق الكثير من الوقت لكبر عدد الحضور والمشاركين.



وعن المشاركة في الانتخابات الرئاسية، أكدت أنها ستشارك بقوة في العملية الانتخابية، نظرًا أن ذلك أقل ما يمكن أن تقدمه من أجل مصر مقارنة بتضحية نجلها التي دفع ثمنها من دماءه، مضيفة: «مصر دي بلدنا كلنا ولازم نقف جنبها، ابني ضحى عشان مصر، وأنا مش أقل من ابني اللي ضحى بدمه، هنزل وهشارك».



وكرَّم الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، الأمهات المثاليات، في احتفالية بفندق «الماسة»، وذلك بمناسبة عيد الأم، بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة.



