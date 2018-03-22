الوصل والوحدة يصعدان لنهائي كأس الخليج العربي بالإمارات

تأهل فريقا الوصل والوحدة لنهائي بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بدولة الامارات العربية المتحدة ،بعد فوزهما اليوم الخميس على شباب الأهلي دبي ودبا الفجيرة على التوالي في إياب الدور قبل النهائي للبطولة.



فاز الوصل 3 / 2 على شباب الأهلي دبي على ملعب نادي الوصل بزعبيل في دبي، حيث كانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بإستاد راشد، في حين قلب فريق الوحدة الطاولة على دبا وحول خسارته صفر / 2 إلى فوز كبير 4 / 3، في مباراة الإياب التي جرت بإستاد نادي الفجيرة، وكان الوحدة فاز ذهاباً 4 / 2.



في المباراة الاولى تقدم الوصل عن طريق عبد الله صالح في الدقيقة 14،وتعادل لشباب الأهلي إسماعيل الحمادي في الدقيقة 16.



وسجل وليد عمبر الهدف الثاني لشباب الأهلي في الدقيقة 72، وأحرز حميد عباس هدف التعادل للوصل في الدقيقة 87، وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً عن الضائع خطف البرازيلي كايو كانيدو هدف الفوز للوصل.



شهدت المباراة طرد عبد الرحمن علي وخليل خميس من الوصل، وحسن إبراهيم من شباب الأهلي.



في المباراة الثانية، انتهى الشوط الأول بين دبا والوحدة بالتعادل 2 / 2، تقدم دبا بثنائية عن طريق البرازيلي رودلفو داسيلفا في الدقيقتين الأولى والرابعة، وسجل للوحدة الارجنتيني سيباستيان تيجالي في الدقيقة 18 والمغربي مراد باتنا في الدقيقة 33.



في الشوط الثاني، سجل سند علي الهدف الثالث لدبا في الدقيقة 48، وتعادل تيجالي للوحدة في الدقيقة 90، وأضاف الهدف الشخصي الثالث له والرابع لفريقه في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع.



أكمل أصحاب الأرض المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ياسر سالم في الدقيقة 59.