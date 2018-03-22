لوف: تير شتيجن يحرس عرين المنتخب الألماني أمام إسباني

أكد يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني الأول لكرة القدم، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن مارك-أندريه تير شتيجن سيكون هو الحارس الأساسي للمنتخب في مباراته الودية أمام إسبانيا غدا الجمعة.



يرجح حاليا أن يواجه تير شتيجن، حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني، زملائه بالفريق أندريس إنيستا وجيرارد بيكيه وخوردي ألبا في مدينة دوسلدورف.



كما سيضم تشكيل المنتخب الألماني جيروم بواتينح وماتس هوميلز وتوماس مولر ومسعود أوزيل وتوني كروس، في ظل سعي المنتخب لتكثيف استعداداته للمشاركة في كأس العالم الذي سيقام في روسيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 15يوليو المقبلين.



أضاف لوف إنه لن يدفع بنفس التشكيلة في المباراة التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل أمام البرازيل في برلين.



سيتحمل تير شتيجن حراسة عرين المنتخب الألماني في ظل استمرار غياب مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ بسبب الإصابة، ولكن لوف أعلن انه متحمس للغاية بأن نوير سيكون جاهزا في الوقت المناسب للمشاركة في كأس العالم.



قال لوف :"إن مانويل مازال جزء كبير في خطتنا. من المقرر أن يلعب مانويل لبايرن هذا الموسم. لقد أكد لنا الأطباء مرة أخرى أن حالة الجرح وتعافي العظم تسير بصورة طبيعية".



كان لدى لوف نفس الثقة من أن تير شتيجن /25 عاما/ يمكنه أن يتعامل مع ارتقائه للفريق الأول. وأضاف :" لقد لعب دورا استثنائيا (العام الماضي) في كأس القارات. لقد نضج في برشلونة. لقد نضج وأصبح لديه شخصية. انه مستعد لأي شيء".



أضاف لوف أن المهاجمين، ساندرو فاجنر، لاعب بايرن ميونخ، وماريو جوميز، لاعب شتوتجارت، لديهما فرصة السفر إلى روسيا رغم عدم اختلافهما كلاعبين.



من جانبه، أثنى توني كروس، لاعب وسط المنتخب الألماني وريال مدريد الإسباني، على أداء تير شتيجن مع الفريق الكتالوني.



وقال كروس "إن مستوى تير شتيجن اتسم بالثبات وظهر بشكل جيد للغاية مع برشلونة. إنه الحارس المثالي للفريق".



في المقابل، أكد تير شتيجن إنه لا يشغل ذهنه حاليا باللعب كأساسي مع المنتخب الألماني في نهائيات كأس العالم، معربا عن أمله في تعافي نوير في الوقت المناسب حتى ينضم لقائمة الفريق المسافرة إلى روسيا.



صرح تير شتيجن "إنني أركز فقط على ما يحدث في الوقت الحالي. لا أعلم كيف ستسير الأمور مع نوير، رغم أننا نتمنى له جميعا أن ينجح في استعادة مستواه وكامل لياقته سريعا".



وأضاف لوف أن المهاجمين، ساندرو فاجنر، لاعب بايرن ميونخ، وماريو جوميز، لاعب شتوتجارت، لديهما فرصة السفر إلى روسيا رغم اوجه التشابه في ادائهما كلاعبين.



كشف المدرب الألماني " تم استدعاء فاجنر وجوميز لقائمة المنتخب بعد المستوى الجيد، الذي ظهرا به مع فريقيهما ،وأنهما سوف يحصلان على فرصة للعب مع الفريق".