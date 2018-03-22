موسى مصطفى: مقاطعة الانتخابات تفتح مجالا للمتربصين بالداخل والخارج

جدد المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح لرئاسة الجمهورية، دعوته للمصريين بالمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية بالداخل.



وأضاف «مصطفى»، خلال لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أمس الأربعاء، أن عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية تفتح مجالًا للمتربصين داخل وخارج مصر، معقبًا: «يجب ألا ننظر إلى العملية الانتخابية كمقارنة، المشاركة معناها إنك بتاع بلدك».



وتابع أن المشاركة في الانتخابات هي استقرار وتأمين للمواطن، لأن الوطن حينما يستقر ستكون هناك دخولًا جيدة جدًا وسيتم تغيير وضع البلد عالميًا في كل المجالات، مضيفًا: «الصندوق حقك ومصر تحتاج إلى كل صوت لنعبر إلى بر الأمان».



يُذكر أن الانتخابات الرئاسية، أُجريت أيام 16 و17 و18 من مارس الجاري في الخارج، بينما تقام في الداخل في 26 و27 و28 من الشهر ذاته، والتي ترشح لها الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس موسى مصطفى مصطفى.