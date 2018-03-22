قال الفنان علي الحجار، إنه كان محظوظًا بمعاصرته جيل العمالقة في مجال الفن وعمله معهم، مثل بليغ حمدي وعبد الرحيم منصور وسيد حجاب وعمار الشريعي وعبد الرحمن الأبنودي، موضحًا أن بليغ حمدي، هو من اكتشفه.

وأضاف «الحجار»، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الخميس، أن رحلته كانت عجيبة ببدء مشواره الفني مع هذه الأسماء الكبيرة، إلا أن هذا الأمر لم يمنعه من التعاون مع جيل من الشباب، والذين يستفيدون من خبرته ويستفيد هو من معرفتهم باحتياجات جيلهم.

وتابع: «فريقنا متفاهم للغاية وهو كله من الشباب عدا شخص واحد في مثل سني، ومن أتعرف عليهم بالصدفة نكون شبه بعض، وهم لديهم الثقافة الكافية للتعرف عليّ، ويستفيدوا من خبرتي في الكلمات، وأنا استفيد من معرفتهم بحاجة جيلهم».

وأشار إلى أغانٍ كانت بمثابة محطات في مشواره الفني مثل «عارفة» و«في قلب الليل»، موضحًا أن انتشار الأغنية يتناسب مع الوسيلة التي تظهر من خلالها، فقديمًا كانت الإذاعة هي المصدر الوحيد لظهور الأغاني بينما الآن، لا يمكن لأغنية أن تنتشر دون أن تكون مرئية، معقبًا: «المتغيرات تفرق من مرحلة لأخرى».