إحباط هجوم انتحاري على قافلة أمنية جنوب غرب باكستان

أعلن مسؤول باكستاني، اليوم الخميس، أن قوات الأمن قتلت انتحاريا عقب قيامه بإطلاق النار على قافلة أمنية في ضواحي مدينة "كويتا" عاصمة ولاية بلوشستان جنوب غربي البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، عن مسؤول بالشرطة المحلية قوله إن يقظة القوات الباكستانية تمكنت من إحباط الهجوم على القوات شبه العسكرية، إلا أنه لم يشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

وبلوشستان ولاية حدودية مع إيران وأفغانستان وتشكل مسرحا للعنف المذهبي بين الغالبية السنية والأقلية الشيعية في باكستان، واعتداءات استهدفت قوات الأمن وحركة تمرد محلية ترغب في الحصول على حصة أفضل من الثروات الطبيعية ونيل استقلالية أكبر.