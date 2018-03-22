جلال: لن أرد على المنتقدين

رفض إيهاب جلال المدير الفنى لنادي الزمالك الرد علي منتقديه بعد خروج الفريق من دور ال٣٢ لبطوله الكونفيدرالية.. مشيرا الي ان الذين يتحدثون وينتقدون يبحثون دائما عن السلبيات دون النظر لاي ايجابيات.
وأشار جلال أنه رغم ان بعض المنتقدين سبق أن تولي مسئولية فرق ولم يحقق شيئا لكنهم ينتقدون لمجرد الانتقاد فقط.. مشيرا إلي أنه لن يلتفت وراءه لأن أمامه مهام ثقيلة في الفتره القادمه لتحقيق طموحات الاداراه والجماهير.
وأكد جلال أنه واثق انه مع الجهد سيصل الي ما يهدف إليه واعدا جماهير الزمالك بتحقيق نتائج مرضية في الفتره القادمة.