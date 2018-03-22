جلال: لن أرد على المنتقدين

رفض إيهاب جلال المدير الفنى لنادي الزمالك الرد علي منتقديه بعد خروج الفريق من دور ال٣٢ لبطوله الكونفيدرالية.. مشيرا الي ان الذين يتحدثون وينتقدون يبحثون دائما عن السلبيات دون النظر لاي ايجابيات.

رفض إيهاب جلال المدير الفنى لنادي الزمالك الرد علي منتقديه بعد خروج الفريق من دور ال٣٢ لبطوله الكونفيدرالية.. مشيرا الي ان الذين يتحدثون وينتقدون يبحثون دائما عن السلبيات دون النظر لاي ايجابيات.

رفض إيهاب جلال المدير الفنى لنادي الزمالك الرد علي منتقديه بعد خروج الفريق من دور ال٣٢ لبطوله الكونفيدرالية.. مشيرا الي ان الذين يتحدثون وينتقدون يبحثون دائما عن السلبيات دون النظر لاي ايجابيات.