«إسماعيل» يستعرض مع وزير القوى العاملة ومحافظ القاهرة تطوير منطقة شق الثعبان

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم لمتابعة مشروع تطوير منطقة‪ ‬شق‪ ‬الثعبان‪ ‬لصناعة الرخام والجرانيت، وذلك بحضور وزير القوى العاملة ومحافظ القاهرة.

وفي بداية الاجتماع، عرض محافظ القاهرة تقريرا حول الجهود المبذولة لتقنين أوضاع المصانع والورش الموجودة بمنطقة شق الثعبان، والتي تضم حوالي 1907 مصانع، وورشة على مساحة تقدر بـ2.5 مليون متر مربع يعمل بها أكثر من 50 ألف عامل بشكل مباشر، مشيرا إلى ما يتم تنفيذه من إجراءات في إطار خطة تطوير المرافق والخدمات في المنطقة، وقد تضمن التقرير بعض التوصيات للتغلب على العقبات التي تواجه عملية التقنين وتحديث المرافق.

وشدد رئيس الوزراء، على أن عملية تقنين أوضاع مصانع وورش منطقة شق الثعبان، ورفع كفاءة المرافق والخدمات بها، من شأنه دعم صناعة الرخام والجرانيت وتطويرها بحيث تحقق قيمة مضافة، من خلال إعادة تخطيط المنطقة لتكون مدينة صناعية متكاملة، تتضمن مراكز تجارية وخدمات لوجيستية، بالإضافة إلى مدرسة تكنولوجية صناعية وميناء جاف، الأمر الذي يوفر مناخ أفضل لزيادة الإنتاج ومضاعفة القيمة التصديرية الناتجة منها والتي لا تتعدى حاليا 240 مليون دولار سنويا.

ووجه باستمرار الجهود الخاصة بعملية تقنين الأوضاع، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه خطوات التطوير بهدف النهوض بهذه الصناعة المهمة.

من ناحية أخرى، أوضح المحافظ أن القيمة التقديرية للاستثمارات والتكاليف المتوقعة والمتعلقة بخطة تطوير منطقة شق الثعبان، تصل إلى أكثر من 3.6 مليار جنيه، يتم تنفيذها على ثلاث مراحل تشمل تطوير وتحديث وتوفير الخدمات التجارية واللوجيستية للمنطقة، والتي تتضمن استكمال توصيل وتدعيم شبكات المرافق، وإعادة رفع كفاءة الطرق الداخلية والخارجية لها، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة المباني الخدمية بها.