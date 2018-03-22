«الإسكندرية» تتخذ كافة الإجراءات استعدادا للانتخابات الرئاسية

بدأت محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة استعدادا للانتخابات الرئاسية 2018؛ حيث شكل الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية لجنة تختص بالإعداد والإشراف على جميع الأعمال الخاصة بالعملية الانتخابية، وتم عقد العديد من المؤتمرات التنسيقية الخاصة بالعملية الانتخابية بقيادة المنطقة الشمالية العسكرية وبحضور كافة الجهات المعنية والأمنية والسيادية.

وقامت محافظة الإسكندرية بمخاطبة وزارة التنمية المحلية ببيان كافة أماكن وأعداد اللجان العامة والدوائر الانتخابية، وبيان عدد المراكز الانتخابية وكافة أسماء الموظفين المرشحين للمشاركة بالعملية الانتخابية.

وعقد المحافظ اجتماعا موسعا بكافة الجهات المعنية لتوفير كافة المتطلبات اللازم توافرها لتيسير العملية الانتخابية والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة كلا فيما يخصه؛ حيث سيقوم المستشار العسكري لمحافظة الإسكندرية بالدفع بعدد من ضباط قوة مكتب المستشار العسكري بغرف عمليات محكمة شرق وغرب الإسكندرية وعلى الدوائر الانتخابية بالمحافظة.

وعلى الصعيد ذاته؛ كلف المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم ومدير مديرية الشباب والرياضة ومنطقة الإسكندرية الأزهرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير جميع المتطلبات بالمقار التابعة لها وتجهيز الإعاشة اللازمة لقوات التأمين، كما تقوم مديرية الصحة وهيئة الإسعاف برفع حالة الاستعداد القصوى وتوفير 2 كرسي متحرك لكل مركز انتخابي ووضع خطة لهيئة الإسعاف لتوفير سيارات الإسعاف اللازمة لكل دائرة انتخابية.

وأكد المحافظ على هيئة النقل العام بتوفير 66 أتوبيسا لنقل القوات القائمة على التأمين والدفع بأتوبيسات كافة المناطق للتسهيل على المواطنين الانتقال للمشاركة في العملية الانتخابية، مشددا على رؤساء الأحياء كلا في نطاق اختصاصه بتوفير مركز إغاثة كامل في نطاق كل حي ومركز ومدينة برج العرب وتوفير مظلة وكراسي أمام كل مقر انتخابي، بالإضافة إلى متطلبات التأمين.

وشدد «سلطان» على شركات المرافق برفع درجة الاستعداد القصوى والتشديد على سلامة كافة المرافق وكذالك قيام شركة كهرباء الإسكندرية بتوفير مولدات كهربائية لكافة المقرات الانتخابية، مؤكدا على جميع الجهات المعنية بوجوب توعية المواطنين الوافدين وذلك عن طريق الإعلانات المكتوبة بالميادين العامة ومقرات المصالح الحكومية بوجود لجان بمحكمة شرق الإسكندرية وغرب الاسكندرية لتسجيل طلبات الوافدين لتحديد مقار اللجان الانتخابية لكل وافد طبقا لرغبته.

وأوضح المحافظ أنه تم إعداد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وتجهيز وسائل الإتصال وفيديو كونفرانس وشاشات عرض لمتابعة العملية الانتخابية اعتبارا من يوم السبت الموافق 24 مارس 2018، على أن تنعقد بشكل دائم حتى انتهاء العملية الانتخابية.